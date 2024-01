Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag gefragt

Blick auf Allianz-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 243,80 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 243,80 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 243,90 EUR an. Bei 243,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.228 Allianz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (247,25 EUR) erklomm das Papier am 03.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 1,42 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 192,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 26,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 262,43 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 36.500,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 14.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 22,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

