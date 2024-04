Allianz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Allianz

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 273,30 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 273,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 273,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 274,10 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 151.962 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. 2,45 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,60 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 27,33 Prozent Luft nach unten.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,46 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 275,57 EUR.

Am 23.02.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,00 EUR gegenüber 4,99 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36.700,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.600,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,73 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

März 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Allianz-Aktie mit Buy