Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Allianz-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 338,40 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 338,40 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 323,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 351,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 1.867.503 Stück.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 359,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 238,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 29,58 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,75 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 344,71 EUR.

Allianz gewährte am 28.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,49 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 45,90 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,82 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten

Goldman hebt Ziel für Allianz an - Allianz-Aktie etwas leichter

STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags