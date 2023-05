Allianz Aktie News: Allianz am Mittag billiger

Aktien in diesem Artikel Allianz 222,55 EUR

-0,36% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 222,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 222,25 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 224,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 227.729 Allianz-Aktien.

Bei 228,40 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,65 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 156,22 EUR am 29.09.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,33 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 253,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 17.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 36.700,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38.400,00 EUR umgesetzt worden.

Die Allianz-Bilanz für Q1 2023 wird am 12.05.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 10.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

So schätzen die Analysten die Allianz-Aktie im April 2023 ein

Allianz-Aktie verbucht Verluste: Allianz-Chef unzufrieden mit Zulauf neuer Kunden

Erste Schätzungen: Allianz stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com