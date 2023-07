Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagnachmittag nahezu unbewegt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 213,55 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 213,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 214,95 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 213,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 214,00 EUR. Zuletzt wechselten 304.104 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 228,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Bei 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,85 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 251,44 EUR.

Allianz gewährte am 12.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46.000,00 EUR im Vergleich zu 44.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 10.08.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 08.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 23,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie gefragt: Berenberg belässt Einstufung für Allianz auf 'Buy'

Juni 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Allianz-Aktie angepasst

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX