Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Kurs der Allianz

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 214,15 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 214,15 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 214,20 EUR. Mit einem Wert von 214,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 13.503 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 228,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 251,44 EUR angegeben.

Allianz gewährte am 12.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.000,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 08.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 23,69 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie gefragt: Berenberg belässt Einstufung für Allianz auf 'Buy'

Juni 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Allianz-Aktie angepasst

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX