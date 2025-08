Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Montagvormittag

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 337,50 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 337,50 EUR nach oben. Bei 337,70 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 336,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 39.967 Stück.

Am 07.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 378,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,39 Prozent.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 359,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,32 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54,00 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 37,61 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Allianz am 07.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,68 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Konsortium übernimmt Viridium - Hannover Rück scheidet aus - Aktien tiefer

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So schätzen die Analysten die Zukunft der Allianz-Aktie ein