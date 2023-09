Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 223,40 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 223,40 EUR ab. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 223,25 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 225,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 251.770 Allianz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,40 EUR) erklomm das Papier am 02.05.2023. Gewinne von 2,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 30,07 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 253,50 EUR aus.

Allianz ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 5,97 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 3,85 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 37.100,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Allianz am 10.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 23,61 EUR je Allianz-Aktie.

