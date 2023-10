Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Allianz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 220,75 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 220,75 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 220,95 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 218,40 EUR. Bei 220,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 231.731 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 234,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 6,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 162,66 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,31 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 259,57 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 10.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,85 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 37.100,00 EUR eingefahren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Allianz die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 23,40 EUR je Aktie belaufen.

