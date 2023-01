Allianz Aktie News: Allianz verliert am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel Allianz 210,00 EUR

Die Allianz-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 209,50 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 209,40 EUR. Bei 210,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 203.825 Allianz-Aktien.

Am 09.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,89 Prozent hinzugewinnen. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 246,45 EUR an.

Am 09.11.2022 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,01 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent auf 34.800,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Allianz wird am 17.02.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 16.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 17,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im Dezember mehrheitlich zum Kauf

Umfrage im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Banken: Anleger suchen für 2023 sichere Investments

An Weltbörsen kein deutsches Unternehmen mehr unter "Top 100"

