Allianz Aktie News: Allianz verliert am Nachmittag

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 209,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 208,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 210,80 EUR. Bisher wurden heute 371.345 Allianz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,50 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 9,98 Prozent niedriger. Bei 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 33,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 246,45 EUR.

Allianz ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,01 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.800,00 EUR umgesetzt, gegenüber 34.400,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 16.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 17,08 EUR im Jahr 2022 aus.

Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im Dezember mehrheitlich zum Kauf

Umfrage im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Banken: Anleger suchen für 2023 sichere Investments

An Weltbörsen kein deutsches Unternehmen mehr unter "Top 100"

