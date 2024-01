Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 244,15 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 244,15 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 241,95 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 414.110 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.01.2024 auf bis zu 247,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,27 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 192,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 26,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 262,43 EUR an.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.500,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.800,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.02.2025 dürfte Allianz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 22,64 EUR je Aktie aus.

