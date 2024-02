Allianz Aktie News: Allianz stabilisiert sich am Montagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Allianz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 246,10 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 246,10 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 246,30 EUR an. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 244,95 EUR nach. Bei 245,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 119.314 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 250,40 EUR erreichte der Titel am 23.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR. Abschläge von 21,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 269,14 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 10.11.2023. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 36.500,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.800,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 14.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,24 EUR je Allianz-Aktie.

