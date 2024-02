Allianz Aktie News: Allianz verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 245,85 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 245,85 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Allianz-Aktie legte bis auf 246,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 245,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 245,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.926 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 250,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 1,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,48 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 21,71 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 269,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 10.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.500,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 14.02.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 22,24 EUR je Aktie belaufen.

