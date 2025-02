Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochvormittag im Minusbereich

Allianz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 310,90 EUR.

Das Papier von Allianz befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 310,90 EUR ab. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 310,70 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 311,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.051 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 316,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 238,30 EUR am 06.08.2024. Mit Abgaben von 23,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 15,12 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 320,14 EUR je Allianz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 13.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,54 EUR gegenüber 5,12 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 25,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.02.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 13.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 25,02 EUR fest.

