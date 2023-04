Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Allianz 213,40 EUR

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 213,45 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 214,15 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 213,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 183.002 Allianz-Aktien.

Am 22.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 224,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,94 Prozent. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 36,63 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 253,63 EUR an.

Allianz ließ sich am 17.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,99 EUR gegenüber -0,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,43 Prozent auf 36.700,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38.400,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 12.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 10.05.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 26,75 EUR je Aktie aus.

