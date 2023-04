Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Allianz 213,35 EUR

Um 09:06 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 213,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 213,80 EUR. Bei 213,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 21.742 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 224,55 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 4,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 156,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 253,63 EUR an.

Allianz gewährte am 17.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,99 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von -0,74 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 36.700,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38.400,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2023 erfolgen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 10.05.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 26,75 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Verband: Inflation belastet Lebensversicherungsgeschäft

Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im März mehrheitlich zum Kauf

Allianz-Aktie leichter: Allianz steigt bei EnBW-Windpark ein

