Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 269,20 EUR.

Die Allianz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 269,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 267,10 EUR. Mit einem Wert von 270,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 544.816 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 3,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 198,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 35,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,46 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 278,43 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 23.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,99 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 39.600,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 36.700,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,73 EUR je Aktie.

