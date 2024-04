Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag schwächer

Kurs der Allianz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 269,00 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 269,00 EUR ab. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 268,20 EUR. Bei 270,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 38.661 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 26,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,46 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 278,43 EUR.

Am 23.02.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39.600,00 EUR im Vergleich zu 36.700,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,73 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

