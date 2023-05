Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Allianz 214,50 EUR

Die Allianz-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 214,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 211,65 EUR. Bei 213,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 507.316 Allianz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,40 EUR) erklomm das Papier am 02.05.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 6,30 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 156,22 EUR am 29.09.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 36,99 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 253,63 EUR an.

Am 17.02.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,74 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.700,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 12.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 10.05.2024 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 28,20 EUR je Aktie.

Allianz-Aktie

Allianz-Aktie leichter: Nächster Allianz-Aufsichtsratschef soll von außen kommen

So schätzen die Analysten die Allianz-Aktie im April 2023 ein

Allianz-Aktie verbucht Verluste: Allianz-Chef unzufrieden mit Zulauf neuer Kunden

