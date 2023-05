Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Allianz 215,85 EUR

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 215,55 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 211,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 213,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 853.993 Allianz-Aktien.

Am 02.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 228,40 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 5,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 37,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 253,63 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz veröffentlichte am 17.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz -0,74 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 36.700,00 EUR, gegenüber 38.400,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,43 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Allianz am 12.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 10.05.2024.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 28,20 EUR je Aktie aus.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie leichter: Nächster Allianz-Aufsichtsratschef soll von außen kommen

Allianz-Aktie verbucht Verluste: Allianz-Chef unzufrieden mit Zulauf neuer Kunden

Erste Schätzungen: Allianz stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

