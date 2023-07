Allianz Aktie News: Allianz verliert am Mittwochnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 207,20 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 207,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 207,15 EUR aus. Bei 211,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 762.110 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 228,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,23 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 24,60 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 251,44 EUR.

Am 12.05.2023 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,43 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 46.000,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44.000,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 23,65 EUR im Jahr 2023 aus.

