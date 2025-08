Allianz Aktie News: Allianz zieht am Vormittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 346,30 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 346,30 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 347,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 346,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 16.777 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 378,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,30 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 238,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 31,19 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,70 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 359,29 EUR an.

Allianz veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,32 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54,00 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 37,61 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 07.08.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

