Allianz Aktie News: Allianz am Mittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 222,95 EUR ab.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 222,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 220,60 EUR. Mit einem Wert von 221,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 165.202 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 228,40 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,44 Prozent. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 42,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 253,50 EUR aus.

Allianz gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,97 EUR gegenüber 3,85 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39.600,00 EUR – ein Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 37.100,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Allianz am 10.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 23,61 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

So schätzen Analysten die Allianz-Aktie ein

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Allianz abgeworfen

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz verdient