Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag im Minusbereich

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 221,35 EUR nach.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 221,35 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 221,05 EUR. Bei 221,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 38.057 Stück.

Am 02.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 228,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (156,22 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 253,50 EUR aus.

Allianz gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 23,61 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

So schätzen Analysten die Allianz-Aktie ein

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Allianz abgeworfen

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz verdient