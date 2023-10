Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 219,00 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 219,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 218,55 EUR. Bei 219,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 156.883 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 234,55 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 7,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 162,66 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 259,57 EUR.

Allianz gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,97 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 39.600,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.100,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 23,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

