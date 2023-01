Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag nahe Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Allianz 211,55 EUR

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 04:22 Uhr die Allianz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 209,75 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 210,50 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 209,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 210,00 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 377.932 Stück gehandelt.

Am 09.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 9,78 Prozent Luft nach oben. Bei 156,22 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 246,45 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 09.11.2022. Das EPS wurde auf 6,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,01 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.800,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 34.400,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2023 terminiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 16.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 17,08 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

