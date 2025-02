Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Vormittag vor

Kurs der Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 315,20 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 315,20 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 315,20 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 313,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.206 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2025 markierte das Papier bei 316,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 238,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 15,14 EUR belaufen. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 322,14 EUR.

Allianz gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,12 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65,12 Prozent auf 42,80 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.02.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 13.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 25,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy für Allianz-Aktie

Allianz-Aktie im Blick: Allianz - So entstand Europas größte Versicherung

Freundlicher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell