Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Montagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Allianz 223,50 EUR

0,83% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 223,25 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 223,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 221,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 408.257 Allianz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2022 auf bis zu 224,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 0,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (156,22 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 254,00 EUR.

Am 17.02.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.700,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38.400,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.05.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 10.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 24,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz Risk Barometer 2023: Das sind die größten Geschäftsrisiken für Unternehmen

Allianz-Aufsichtsratschef wohl Top-Verdiener unter DAX-Aufsehern

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com