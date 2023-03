Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Allianz 222,45 EUR

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 222,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 222,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 221,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.342 Allianz-Aktien.

Am 21.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 224,55 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,02 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 251,67 EUR.

Allianz ließ sich am 17.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,99 EUR, nach -0,74 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 36.700,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38.400,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 10.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Allianz.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 24,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

