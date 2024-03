Allianz Aktie News: Allianz tritt am Vormittag auf der Stelle

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Allianz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 254,20 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 254,20 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 254,35 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 253,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 254,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.774 Allianz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 256,05 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 0,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 32,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,24 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 275,57 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 23.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 4,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 36.700,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Allianz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,78 EUR je Aktie.

