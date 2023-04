Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Allianz 214,70 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 213,85 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 213,90 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.571 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 224,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 4,77 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 36,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 253,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 17.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,99 EUR, nach -0,74 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36.700,00 EUR – eine Minderung von 4,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38.400,00 EUR eingefahren.

Am 12.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 10.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 26,75 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com