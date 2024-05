Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Montagmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 269,30 EUR zu.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 269,30 EUR. Bei 269,30 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 265,40 EUR. Bisher wurden heute 208.781 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,97 Prozent hinzugewinnen. Bei 198,60 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,55 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 281,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 23.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,99 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 35,03 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,38 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,68 EUR je Allianz-Aktie.

