Allianz Aktie News: Allianz macht am Montagnachmittag Boden gut

Heute im Fokus

Lilium ergattert Großauftrag für 20 Elektro-Flieger in den USA. EQT übernimmt Perficient. Rivian erhält dreistelligen Millionenbetrag vom Staat. Paramount prüft wohl Sony-Kaufangebot. BASF trennt sich von stillgelegten Anlagen in Ludwigshafen. Volkswagen Financial Services hält an Ausblick fest. Steffen Hoffmann wird neuer Aurubis-Finanzvorstand. Vorzeitige Vertragsverlängerung für SAP-CEO Christian Klein.