Allianz Aktie News: Allianz fällt am Mittwochvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 220,30 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 220,30 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 220,25 EUR. Bei 221,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.522 Allianz-Aktien.

Am 02.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 156,22 EUR am 29.09.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 29,09 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 253,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 10.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 39.600,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 23,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

