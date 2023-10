Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 223,20 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 223,20 EUR. Bei 224,25 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 221,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 439.145 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 234,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 162,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 27,12 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 259,57 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 5,97 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 3,85 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39.600,00 EUR umgesetzt, gegenüber 37.100,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Allianz.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 23,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

