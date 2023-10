Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 221,80 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 221,80 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 221,90 EUR. Bei 221,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 19.005 Stück.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 234,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 5,75 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 162,66 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 259,57 EUR.

Am 10.08.2023 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,97 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,85 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Allianz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 23,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

