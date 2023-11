Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag verlustreich

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 220,40 EUR ab.

Die Allianz-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 220,40 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 220,40 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 220,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.268 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 234,55 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 6,03 Prozent niedriger. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 185,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,98 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 261,00 EUR an.

Am 10.08.2023 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,97 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,85 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.600,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.100,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 13.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 23,05 EUR je Aktie belaufen.

