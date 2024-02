Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 246,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 246,85 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 246,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 247,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 125.731 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,44 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 192,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 269,14 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 10.11.2023 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,02 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 36.500,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,89 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 14.02.2025.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 22,23 EUR je Aktie.

