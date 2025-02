Allianz Aktie News: Allianz macht am Freitagvormittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 318,70 EUR zu.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 318,70 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 318,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 318,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.558 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 318,70 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 25,23 Prozent wieder erreichen.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 15,14 EUR je Allianz-Aktie. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 322,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 13.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,54 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,80 Mrd. EUR – ein Plus von 65,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 25,92 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 25,05 EUR je Allianz-Aktie.

