Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Donnerstagmittag fester

07.03.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 255,05 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 255,05 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 255,30 EUR. Bei 254,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 98.359 Allianz-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 256,05 EUR. 0,39 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 192,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,24 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 275,57 EUR an. Allianz veröffentlichte am 23.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 39.600,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36.700,00 EUR erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 20.05.2025. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,78 EUR je Allianz-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie Februar 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Allianz-Aktie angepasst Allianz-Anleger erfreut: AR verlängert Vorstandsmandate von Boshnakova und Thallinger Mittwochshandel in Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50

