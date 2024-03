Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag nahezu unbewegt

Allianz im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 254,75 EUR.

Mit einem Kurs von 254,75 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 254,85 EUR. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 254,40 EUR ab. Bei 254,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 17.121 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.02.2024 auf bis zu 256,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 0,51 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,48 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Abschläge von 24,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,24 EUR belaufen. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 275,57 EUR.

Allianz veröffentlichte am 23.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 6,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 4,99 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39.600,00 EUR – ein Plus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 36.700,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2024 24,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

