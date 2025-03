Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Abschlägen

Allianz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 343,10 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 343,10 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 339,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 344,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 536.452 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 347,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 1,25 Prozent zulegen. Bei 238,30 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 30,55 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,59 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 30,80 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 327,43 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 28.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 45,90 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Allianz am 15.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

