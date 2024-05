Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagnachmittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 272,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,3 Prozent auf 272,60 EUR. Bei 273,20 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 270,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 325.078 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,60 EUR am 01.06.2023. Mit einem Kursverlust von 27,15 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,55 EUR je Allianz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 281,00 EUR angegeben.

Am 23.02.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,99 EUR je Aktie generiert. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,68 EUR je Aktie.

