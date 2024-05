Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Dienstagvormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 270,90 EUR zu.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 270,90 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 270,90 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 270,80 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 18.222 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.04.2024 auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 3,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 198,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,69 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,55 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 281,00 EUR.

Allianz veröffentlichte am 23.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 5,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,99 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 35,03 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,38 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Allianz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,68 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Aufschläge in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus