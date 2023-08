Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 213,50 EUR ab.

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 213,50 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 212,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 213,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 135.626 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 6,98 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 26,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 253,50 EUR.

Am 12.05.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,43 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 3,85 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.000,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 37.100,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 26,77 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Allianz abgeworfen

Allianz-Aktie im Minus: Allianz verlängert offenbar Vertrag von CEO Bäte um drei Jahre

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Allianz eingebracht