Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 213,70 EUR abwärts.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 213,70 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 213,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 213,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.479 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 228,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 253,50 EUR aus.

Allianz veröffentlichte am 12.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,43 EUR gegenüber 3,85 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46.000,00 EUR umgesetzt, gegenüber 37.100,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Allianz am 10.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte Allianz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 26,77 EUR im Jahr 2026 aus.

