Allianz im Blick

Allianz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Allianz

07.10.25 12:06 Uhr
Allianz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Allianz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 362,50 EUR ab.

Allianz
362,60 EUR -0,60 EUR -0,17%
Um 11:48 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 362,50 EUR ab. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 361,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 363,40 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.232 Stück gehandelt.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR. 4,91 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 281,80 EUR. Abschläge von 22,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,78 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 361,29 EUR.

Allianz ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Allianz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,87 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
