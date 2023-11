Allianz Aktie News: Allianz verbilligt sich am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 220,40 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 220,40 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 219,90 EUR. Bei 220,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 18.435 Allianz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 234,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 6,42 Prozent zulegen. Bei 186,58 EUR fiel das Papier am 08.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 18,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 261,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 10.08.2023. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Allianz.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 23,05 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

