Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Allianz zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 244,20 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 244,20 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 244,45 EUR aus. Mit einem Wert von 243,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 15.981 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 03.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 247,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 1,25 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,18 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 262,43 EUR.

Am 10.11.2023 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.500,00 EUR – ein Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 34.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Allianz-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 14.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 22,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

